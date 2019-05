Cidades Motorista fica ferido após bater carro contra caçamba de entulhos O acidente aconteceu no bairro de Formosinha, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal

Um homem de 23 anos de idade ficou ferido na manhã deste domingo (26) depois de bater o veículo em que estava contra um contêiner de entulhos. O acidente aconteceu na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, no Bairro Formosinha, na cidade de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem afirmou que a rua estava bastante escura...