Cidades Motorista fica com as pernas presas às ferragens em acidente na GO-164 Condutor foi retirado do carro com a ajuda do Corpo de Bombeiros

Um acidente foi registrado na tarde de quarta-feira (23), na GO-164, em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do Estado. Um carro de passeio saiu da pista e colidiu com uma árvore. O condutor do veículo ficou com as pernas presas às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O homem recebeu os primeiros socorros da equipe no local e foi levado para uma un...