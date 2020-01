Cidades Motorista embriagado que atropelou garotos em Senador Canedo paga fiança e é solto Milton Rodrigues dos Santos, 44 anos, passou por audiência de custódia na última segunda-feira (13) no Fórum da Cidade

O motorista, suspeito de dirigir embriagado e atropelar dois garotos na calçada, em Senador Canedo, pagou fiança e foi solto na manhã desta quarta-feira (15) do presídio do município, na Região Metropolitana de Goiânia. Milton Rodrigues dos Santos, 44 anos, passou por audiência de custódia na última segunda-feira (13) no Fórum da Cidade. Na sessão realizada no Fórum do município foi decretad...