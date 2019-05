Cidades Motorista embriagado invade praça e capota em Goiânia Condutor estava em alta velocidade e passou por cima do meio-fio, informou a polícia

Um motorista de 32 anos e embriagado invadiu uma praça com o carro, na noite deste domingo (26), na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito estava em alta velocidade e passou por cima do meio-fio. Ao invadir a praça, o veículo destruiu um banco de madeira, bateu em aparelhos de exercício e capotou. O local estava...