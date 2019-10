Cidades Motorista embriagado erra caminho, dirige 17 km na contramão e é preso na BR-153 em Minas Teor alcoólico apontado em bafômetro é quatro vezes acima do permitido

Um jovem de 24 anos, embriagado, foi preso na noite desta segunda-feira (14) após dirigir na contramão por 17km na BR-153. O trajeto, que teria começado em Itumbiara, no Sul do Estado, terminou nas proximidades do município mineiro de Centralina, na divisa de Goiás com Minas Gerais (MG). O motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e passou pelo teste d...