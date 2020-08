Cidades Motorista embriagado "atropela" radar e é preso em Jataí No interior do veículo, os policiais encontraram latas e garrafas de bebidas alcoólicas

Um motorista de 50 anos foi preso, neste domingo (2), após bater e danificar um radar de velocidade na BR-060, em Jataí, no Sudoeste de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o homem estava alcoolizado. De acordo com a PRF, o homem contou que estava em uma confraternização da empresa em que trabalha e ingeriu bebidas alcoólicas. No interior do Fia...