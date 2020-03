Cidades Motorista embriagado é preso após tombar carreta bitrem, em Rio Verde Ele foi detido após funcionários da UPA do município acionarem a polícia, já que ele estava exaltado no local

Um homem foi preso no fim da noite desta segunda-feira (30), em Rio Verde, após tombar uma carreta bitrem com cerca de 55 toneladas de soja e causar confusão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O acidente aconteceu quando ele estava embriagado. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por funcionários da UPA onde o homem estava sendo ...