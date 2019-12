Cidades Motorista embriagado é preso após quase bater contra uma viatura da GCM em Goiânia; veja vídeo Homem foi detido e levado para o 4° Distrito Policial de Aparecida de Goiânia

Um motorista com suspeita de embriaguez foi preso na noite desta quarta-feira (25) depois de quase bater o carro contra uma viatura da equipe tática da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na BR-060, em Goiânia. Devido ao comportamento do condutor, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada. O motorista submetido ao teste do bafômetro, que indicou 1,13 mm. Em um vídeo da...