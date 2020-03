Cidades Motorista embriagado é preso ao bater em ônibus e tentar fugir na contramão da BR-060, em Rio Verde No porta-malas do carro, o motorista carregava dois bezerros vivos

Um trabalhador rural de 43 anos foi preso na tarde de quinta-feira (05), após dirigir embriagado, bater o carro em um ônibus e tentar fugir na contramão na BR-060, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor estava em um VW Gol levando dois bezerros vivos no porta-malas e seguia de uma propriedade rural para Cachoeira Alta. No caminh...