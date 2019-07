Cidades Motorista e passageiros ficam feridos após veículo passar por buraco na BR-153 Com impacto da batida, veículo foi arremessado para fora da rodovia e bateu contra árvore

Quatro mulheres e um homem ficaram feridos durante uma saída de pista na manhã deste sábado (20) em Santa Tereza de Goiás, cidade a 371 quilômetros de Goiânia. O acidente aconteceu na altura do quilometro 118 da BR-153, quando a motorista do carro teria perdido o controle da direção ao passar por um buraco. Com o impacto da batida, o veículo foi arremessado para f...