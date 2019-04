Vida Urbana Motorista e mulher ficam feridos após colisão entre ônibus e caminhão em Goiânia Após o acidente, o trânsito no sentido Avenida Canaã ficou congestionado

Uma batida entre um caminhão e um ônibus do transporte coletivo deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (2), na Avenida Anhanguera, no Jardim Novo Mundo. Após o acidente, o trânsito no sentido Avenida Canaã ficou congestionado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ferido é o motorista do ônibus. Já em relação à mulher não há informações se ela estaria d...