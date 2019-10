Cidades Motorista de Uber reage à tentativa de assalto e termina baleado em Goiânia A vítima, de 26 anos, foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) em estado grave

Um motorista de Uber de 26 ano foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite dessa quinta-feira (24), no Residencial Canadá, em Goiânia. De acordo com informações repassadas pela equipe tática que foi até o local, três homens anunciaram o roubo contra a vítima, que acelerou o veículo. O grupo disparou contra o carro e o motorista foi atingido na região do tór...