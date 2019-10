Cidades Motorista de transporte por aplicativo é morto na frente de esposa e filha bebê, em Anápolis Crime aconteceu na noite desta quinta-feira (24), no Loteamento Residencial América

O motorista de transporte por aplicativo Claudiomar Lourenço de Oliveira, de 45 anos, foi assassinado na noite desta quinta-feira (24), no Loteamento Residencial América, em Anápolis. O crime aconteceu após às 21h e Claudiomar estava dentro do próprio carro com a esposa e uma filha bebê. De acordo com a Polícia Civil, ele não estava em serviço e a suspeita é de que t...