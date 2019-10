Cidades Motorista de transporte por aplicativo é morto durante assalto em Goiânia Casal ao entrar no veículo anunciou o assalto

Atualizada às 7h57. Um motorista de transporte por aplicativo foi morto a tiros durante um assalto, na noite deste domingo (13), no setor Recreio dos Funcionários, em Goiânia. Carlos Augusto dos Santos, de 25 anos, fazia algumas corridas quando aceitou uma viagem, na porta de um shopping, na Avenida Perimetral Norte, e um casal entrou no veículo. A dupla entrou no ve...