Cidades Motorista de transporte por aplicativo é esfaqueado em tentativa de assalto em Aparecida de Goiânia Vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências do município

Um motorista de transporte por aplicativo foi esfaqueado, na madrugada desta sexta-feira (12), durante uma tentativa de assalto, no setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), a vítima levou uma facada no tórax. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Apa...