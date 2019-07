Cidades Motorista de Porsche suspeito de atropelar e matar idosa se entrega Em 2014, o mesmo motorista estava em um Ford Mustang, quando atropelou e matou um motoboy

Suspeito de atropelar e matar uma idosa na Rua Augusta, região central de São Paulo, Fabio Alonso de Carvalho se apresentou nesta segunda-feira, 29, à polícia. Carvalho é proprietário do veículo de modelo Porsche Panamera, envolvido no atropelamento. Audenilce Bernardina dos Santos, de 65 anos, foi atropelada na manhã da última sexta-feira, 26. No mesmo dia, o veíc...