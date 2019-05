Cidades Motorista de caminhonete que caiu em barranco deve passar por audiência nesta terça em Goiânia Duas vítimas morreram no local, condutor e outra passageira tiveram ferimentos leves

A audiência de custódia do empresário Lin Waner Garcia de Oliveira deve acontecer nesta terça-feira (21) em Goiânia. Ele é suspeito de dirigir embriagado e provocar a morte de duas mulheres na Avenida Perimetral Norte, na capital. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (20). Ele e outra passageira do veículo tiveram ferimentos leves. Em depoimento, uma so...