Cidades Motorista de caminhão morre em acidente na BR-070, em Águas Lindas de Goiás Família do condutor também estava no veículo, mas não ficou ferida

Um motorista de caminhão morreu na noite de sexta-feira (28) após o veículo tombar na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Dentro do caminhão também estava a mulher dele e dois filhos, mas que não ficaram feridos. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, porém quando chegar...