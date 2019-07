Cidades Motorista de caminhão morre carbonizado na BR-060, no entorno do Distrito Federal Carreta que transportava combustível capotou e pegou fogo neste sábado (13)

Um motorista de caminhão morreu carbonizado após um acidente no quilômetro 68 da BR-060, em Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal, na manhã deste sábado (13). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada que o caminhão capotou e a carga de combustíveis que era transportada pegou fogo. As causas do acidente vão ser apuradas pela Polícia Técnico Cientí...