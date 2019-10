Cidades Motorista de caminhão morre após bater contra traseira de carreta em Goiás Vítima seguia no mesmo sentido que o outro veículo de carga

Um motorista de um caminhão morreu após ser atingido pela traseira de uma carreta que se soltou, na manhã desta quinta-feira (31), no KM-179 da BR-153, em Estrela do Norte, na região Norte de Goiás. A vítima seguia no mesmo sentido que o outro veículo de carga. Houve uma falha mecânica e a parte traseira da carreta se soltou. O motorista do caminhão que vinha logo e...