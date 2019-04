Vida Urbana Motorista de caminhão morre ao tombar veículo na GO-346 Homem ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos

Um motorista de 52 anos morreu após o caminhão que ele dirigia tombar, na noite de quinta-feira (18), na GO-346, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima seguia sentido Cabeceiras quando tentou desviar de algo na pista, perdeu o controle do veículo e tombou. O homem sofreu lesões graves no pescoço, quadril e nas pe...