Cidades Motorista de caminhão fica ferida após colisão na BR-452, em Itumbiara Mulher foi atendida pelo Samu, Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Modesto Carvalho

Uma motorista de caminhão ficou ferida, na noite deste sábado (23), após colidir com a traseira de outro caminhão no KM 163 da BR-452, em Itumbiara. O acidente aconteceu por volta das 20h50 e a vítima foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros. A mulher foi imobilizada com um colar cervical e encaminhada ao Hospital Municipal M...