Foi preso um homem de 38 anos durante a operação Cavalo de Troia, da Polícia Civil (PC), na tarde desta segunda-feira (12), em Bom Jesus de Goiás, município do Sul do Estado. O suspeito, que trabalha como motorista de caminhão é investigado por ter alterado o sinal identificador do próprio veículo em uma tentativa de estelionato.

De acordo com informações da PC, o homem é motorista em uma plataforma de contratação de fretes por aplicativo e teria pegado uma carga de soja avaliada em R$200 mil na última quinta-feira (8), em Rio Verde, no Sudoeste goiano. O carregamento deveria ser entregue no Estado de Minas Gerais.

Após ter pego a carga, o suspeito se deslocou até a delegacia de Bom Jesus de Goiás e alegou que havia sido assaltado. Após investigação, os policiais descobriram a inexistência do roubo.

Ainda segundo a PC, após a apreensão do caminhão, foi constatado que o motor do veículo havia sido adulterado. As investigações continuam para identificar mais integrantes da quadrilha.