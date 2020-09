Cidades Motorista de aplicativo fica ferido durante assalto em Goiânia Polícia Militar foi acionada e após alguns minutos o veículo foi localizado abandonado em uma rua do Setor Vila União

Um motorista de transporte por aplicativo foi baleado na cabeça durante um assalto, nesta segunda-feira (28), na Avenida Presidente Jakson, no Jardim Presidente, em Goiânia. A Polícia Militar informou que após ser notificada do crime intensificou o patrulhamento pela região. Depois de alguns minutos, o veículo foi localizado abandonado em uma rua do setor Vila U...