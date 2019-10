Cidades Motorista de aplicativo assassinado em Goiânia é descrito como generoso por amigos e colegas Colegas de jovem morto se reúnem para ajudar a mandar corpo para o Maranhão. Carlos fez ação social no Dia das Crianças

O estudante do quarto período de Direito Carlos Augusto dos Santos, de 25 anos, assassinado a tiros durante um assalto no último domingo (13), no Setor Recreio dos Funcionários, em Goiânia, é descrito como uma pessoa generosa. Colegas e amigos do jovem que trabalhava como motorista de aplicativo relatam que ele tinha o hábito de dar carona e realizar ações sociais. L...