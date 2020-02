Cidades Motorista de aplicativo é preso suspeito de tentar abusar sexualmente de três passageiras em Goiânia Detido foi localizado pela Polícia Militar dentro de casa no Jardim Pompéia

Atualizada às 11h04. Um motorista de transporte por aplicativo foi preso na noite desta quarta-feira (5) suspeito de tentar abusar sexualmente de três passageiras em Goiânia. As vítimas solicitaram uma viagem e durante o caminho, o detido fingiu estar armado e saiu da rota. Segundo a Polícia Militar (PM), ele ameaçou as mulheres para ter relações sexuais c...