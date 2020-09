Cidades Motorista de aplicativo é preso em Goiânia com cartões clonados Segundo a PM, o rapaz trabalhava para o tio, que cumpre pena por explosão de caixas eletrônicos

Um motorista de aplicativo foi preso, neste sábado (26), por entregar cartões clonados a mando do seu tio que cumpre pena no sistema prisional por explosão de caixas eletrônicos. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o suspeito estava na Alameda Aeroporto, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia, e quando viu a viatura tentou entrar no carro rapidamente. Os mil...