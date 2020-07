Cidades Motorista de aplicativo é preso com "super maconha" em Morrinhos Entorpecente foi adquirido em uma cidade do Mato Grosso e seria entregue em São Paulo

Um motorista de transporte por aplicativo de 26 anos foi flagrado transportando aproximadamente 7 kg de skunk na BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o entorpecente foi adquirido em uma cidade do Mato Grosso (MT), que faz fronteira com a Bolívia, e seria entregue a um desconhecido em São Paulo. De acordo com a PRF,...