Cidades Motorista de aplicativo é flagrado transportando 40 kg de maconha em Goiás Homem estava com a namorada e os dois seguiam para Goiânia quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal

Um motorista de aplicativo foi preso com 40 kg de maconha dentro do carro, na madrugada desta quarta-feira (12), na BR-060, em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás. O homem estava com a namorada e os dois seguiam para Goiânia quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a fiscalização, os policiais encontraram porta-malas do carro uma ma...