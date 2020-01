Cidades Motorista de aplicativo é flagrado transportando 11 porções de maconha em Goiânia Policiais do Giro informam que o homem era detento do regime semiaberto, usava tornozeleira eletrônica e já tinha mais de oito passagens por diversos crimes

Um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (3), pelo transporte de maconha, no setor Aeroviário, em Goiânia. De acordo com policiais do Giro, o entorpecente estava escondido no banco de trás do carro e o suspeito usava a função de motorista para despistar as atenções e fazer as entregas. A polícia também informou que o ...