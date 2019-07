Cidades Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Aparecida de Goiânia Vítima foi levada ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa) e estado de saúde é estável

Um motorista de aplicativo de 32 anos foi esfaqueado na noite desta segunda-feira (29) no bairro Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. A vítima identificada como W.G.P., foi à Avenida V-3, para atender a uma corrida quando três homens entraram no veículo e anunciaram o assalto. Ele foi esfaqueado na região do peito e retirado do carro no qual os suspeitos fugiram. E...