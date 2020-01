Cidades Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro de carro em Goiânia O corpo de Emerson Ribeiro Povoa, de 37 anos, estava com marcas de cinco tiros e foi localizado na madrugada desta sexta-feira (10), por moradores do setor Recanto do Bosque

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro do carro durante a madrugada desta sexta-feira (10), no setor Recanto do Bosque, em Goiânia. O corpo de Emerson Ribeiro Povoa, de 37 anos, estava com marcas de quatro tiros e foi localizado por moradores da região. A polícia ainda não sabe se o crime tem ligação com a única profissão que o motorista exercia atualmente. N...