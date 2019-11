Cidades Motorista de aplicativo é detido por dirigir embriagado em Anápolis Operação da Polícia Civil prendeu 7 motoristas por embriaguez e autuou outros 35

Um motorista de aplicativo que estava com passageiros no carro foi preso na noite de sexta-feira (29), por dirigir embriagado em Anápolis. A Polícia Civil não divulgou o nome do motorista. Além dele, outros seis motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante uma operação da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict). Outros 35 mot...