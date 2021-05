Um motorista de ônibus, de 60 anos, foi preso com 600 comprimidos de anfetamina na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás. Essa droga sintética age no sistema nervoso central e deixa a pessoa em estado de alerta. No veículo, ele transportava 18 passageiros.

O ônibus saiu de Dianópolis, no Tocantins, e seguia para Goiânia. Foi dada ordem de parada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o homem ficou nervoso, o que levantou suspeita dos policiais.

Durante buscas, diversas cartelas dos comprimidos, que são conhecidos como rebite, e que o uso é proibido, foram encontradas. O homem disse que era para uso próprio. Ele foi detido e levado para delegacia de Porangatu.