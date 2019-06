Cidades Motorista da Prefeitura de Goiânia sofre tentativa de homicídio após briga de trânsito Kombi da Semas foi alvejada por um disparo que por pouco não atingiu o servidor que dirigia o veículo. Atirador estava fardado

Uma Kombi da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) foi alvo de um disparo de arma de fogo na manhã da última segunda-feira (24) no Setor Santos Dumont, em Goiânia. O tiro teria sido dado por um homem fardado após um acidente de trânsito e por pouco não pegou no motorista do veículo, o servidor da Prefeitura, Yritanh Ribeiro de Souza, de 44 anos. De acordo...