Cidades Motorista com suspeita de embriaguez capota caminhonete e duas mulheres morrem em Goiânia Condutor e outra passageira ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da capital

Um motorista com suspeita de embriaguez perdeu o controle da Chevrolet S10, na noite deste domingo (19), na Avenida Perimetral Norte, sentido Goiânia II, na capital. No veículo estavam além do condutor, três passageiras. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) informou que o veículo seguiu para a esquerda, atravessou o canteiro c...