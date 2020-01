Cidades Motorista capota carro em GO-010 por dormir ao volante Deusdedit Matias Alves estava sozinho e segundo o Corpo de Bombeiros teve apenas ferimentos leves

Um motorista, de 52 anos, ficou ferido depois de capotar o carro, na GO-010, sentido a Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF), na manhã desta quinta-feira (2). Deusdedit Matias Alves contou aos socorristas do Corpo de Bombeiros que teria dormido ao volante, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou batendo contra uma árvore que acarretou o capotamento d...