Motorista bate recorde de embriaguez e se envolve em acidente na BR-414, em Corumbá

Um motorista foi flagrado com teor alcoólico quase quatro vezes acima do limite que configura crime de trânsito, após envolver-se em um acidente na BR-414, no município de Corumbá, região central de Goiás. A passageira do veículo ficou gravemente ferida. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal seguia de Corumbá (GO) para Cocalzinho de Goi...