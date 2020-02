Cidades Motorista bate contra poste e deixa parte de setor sem energia em Goiânia Após a batida, poste caiu e o carro pegou fogo

Um motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste da rede elétrica na madrugada desta quinta-feira (13) no Residencial Solar Ville, em Goiânia. Com o impacto da colisão, a estrutura caiu e parte do setor está sem energia. Após o impacto, o carro pegou fogo e ficou completamente destruído. O motorista conseguiu sair antes das chamas e apresentava ferime...