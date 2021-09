Cidades Motorista agride passageira em ônibus de Goiânia Situação ocorreu quando o veículo fazia trajeto em direção ao terminal Padre Pelágio

Uma passageira do Eixo Anhanguera foi agredida com um soco pelo motorista do ônibus na manhã desta segunda-feira (6), por volta das 7h50, após uma discussão. A mulher registrou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) na Polícia Civil. A situação ocorreu quando o ônibus trafegava em direção ao terminal Padre Pelágio. Em nota, a Metrobus informou que lamenta...