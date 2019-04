Vida Urbana Motorista é preso suspeito de atropelar homem em Goiânia Condutor passou pelo teste do bafômetro e foi constatada a embriaguez, segundo a Polícia Militar

Um motorista foi preso após dirigir embriagado e atropelar um homem, na noite deste domingo (7), no Residencial Buena Vista III, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi flagrado por policiais que passavam no momento do acidente e foi parado. Durante a abordagem, o motorista fez o teste do bafômetro e foi constatada a embriaguez. Ele foi preso ...