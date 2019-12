Cidades Motorista é preso por dirigir embriagado e atropelar motociclista em Aparecida de Goiânia Ele assumiu para a polícia que havia passado a noite anterior ingerindo bebidas alcoólicas e foi levado para a delegacia

Um motorista, de 35 anos de idade, foi preso na manhã desta quarta-feira (25) depois de dirigir embriagado e atropelar uma motociclista, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Potiguares com a Avenida das Bandeiras, no Jardim Maria Inês. Após a batida, o motorista fugiu, mas foi localizado pela Polícia Milita...