Cidades Motorista é preso na GO-230 perto de Uruana com pedras preciosas sem nota fiscal Homem transportava cerca de 700 gramas de pedras com característica de esmeraldas e outras pedras rústicas

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (24) quando conduzia um Toyota Corolla na Go230, entre Uruana e Rianápolis. Militares do batalhão rodoviário da Polícia Militar suspeitaram do veículo que tinha placas do Tocantins e realizaram a abordagem. Ao fazerem a verificação do porta-malas, encontraram diversas pedras preciosas que não possuíam nota fiscal. De acordo...