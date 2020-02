Cidades Motorista é indiciada por matar mãe e filha em acidente na véspera do ano novo em Goiânia Polícia conclui que excesso de velocidade causou atropelamento na Avenida Independência. Condutora de 27 vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar

A Polícia Civil concluiu que o excesso de velocidade foi a causa do acidente que matou uma mulher grávida e a filha dela, de 4 anos, na Avenida Independência, em Goiânia. A motorista de 27 anos responsável pelo atropelamento, que aconteceu no dia 31 do ano passado, será indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A delegada que investiga o caso...