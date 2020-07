Cidades Motorista é flagrado transportando carga de feijão em excesso de peso, em Rio Verde O veículo foi apreendido e o motorista recebeu multas que chegam a quase R$ 30 mil

Uma carga de mais de 14 toneladas de feijão foi apreendida na noite desta sexta-feira (24), em Rio Verde. Além do excesso de peso, o produto também estava sendo transportado sem cobertura fiscal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes Fazendários da Receita Estadual compareceram à Unidade Operacional da PRF e constataram que a nota apresentada era in...