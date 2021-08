Cidades Motorista é flagrado embriagado em carreta com rodas sem pneus em Uruaçu Carreta transportava 46 toneladas de carga de óleo com rodas metálicas tocando diretamente o asfalto, causando fumaça e com risco de incêndio na BR-153

Na tarde desta terça-feira (10), policiais rodoviários federais se depararam com uma carreta, carregada com 46 mil litros de óleo vegetal, que trafegava sem três pneus com as rodas metálicas diretamente sob o asfalto e soltando bastante fumaça do conjunto de rodas, com alto risco de provocar um incêndio na BR-153, em Uruaçu. Ao parar o motorista, de 55 anos, os pol...