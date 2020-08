Cidades Motorista é flagrado dirigindo embriagado na BR-060, em Rio Verde

Um homem, de 48 anos, foi preso na tarde deste domingo (16), após ser flagrado dirigindo embriagado na BR-060, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. Abordado durante uma fiscalização de rotina, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou índice de 1,14 miligramas por litro de ar expelido, número quase quatro vezes acima do limite que já é considerado como c...