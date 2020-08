Cidades Motorista é filmado dirigindo carreta com metade do corpo para fora em Goiás: 'Foi um surto' Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o vídeo foi gravado no último domingo (2) em um trecho da BR-060, entre Brasília e Goiânia

Na noite desta quarta-feira (5), um caminhoneiro de 23 anos foi retirado da carreta que conduzia após ser filmando dirigindo sentado em uma das portas do veículo. O caso aconteceu em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. Aos policiais ele afirmou que “teve um surto de loucura momentânea”. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o vídeo foi gravado no último doming...