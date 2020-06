Cidades Motorista é encontrado morto dentro de caminhão em Rio Verde A Polícia Rodoviária Federal suspeita que o caminhoneiro tenha sofrido um mal súbito

Um caminhoneiro foi encontrado morto dentro do veículo, na manhã desse domingo (14), na altura do quilômetro 378 da BR-060, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas relataram que ele seguia pela rodovia quando jogou o caminhão e parou no acostamento. A PRF suspeita a que o homem tenha sofrido um mal súbito...