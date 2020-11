Cidades Motorista é banido do Uber após expulsar menino autista que teve crise nervosa no carro, em Anápolis Criança de quatro anos estava acompanhada da babá quando os dois voltavam de terapia na Apae e foram deixados em uma avenida movimentada da cidade; mãe procurou a polícia

A conta do motorista de aplicativo que expulsou do carro em Anápolis uma criança de apenas quatro anos, com autismo, e a babá dele foi excluída da plataforma. É o que informa a Uber nesta quinta-feira (19), por meio de nota. Após o ocorrido, a mãe registou queixa na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Anápolis como discriminação contra pessoa com deficiência. A report...